Николай Веретенников против Пунахэле Сориано: когда бой и во сколько начало на турнире UFC 320

Николай Веретенников и Пунахэле Сориано проведут поединок на UFC 320 5 октября

Казахстанский боец Николай Веретенников и американец Пунахэле Сориано проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC 320 в ночь с 4 на 5 октября.

Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Веретенников — Сориано ожидается в 1.40 5 октября по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Сориано — Веретенников

В прямом эфире поединок покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В профессиональном рекорде 35-летнего Веретенникова — 13 побед и 6 поражений. 32-летний Сориано в профессиональных ММА одержал 11 побед и потерпел четыре поражения.