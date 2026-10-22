Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Волков потроллил Дану Уайта на пресс-конференции UFC. Россиянин никак не может получить титульный бой

Егор Сергеев
корреспондент
Александр Волков.
Фото Global Look Press
«Как мне стать чемпионом?».

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков разыграл главу UFC Дану Уайта на пресс-конференции перед турниром UFC 333 в Абу-Даби. Тяжеловес притворился начинающим спортсменом и поинтересовался, как ему получить чемпионский бой, — все это на фоне очередного скандала с титульником Волкова.

«Я только начинаю карьеру в UFC»

Волков неожиданно появился среди зрителей пресс-конференции, на которой присутствовали Уайт и участники главного карда. Россиянин воспользовался возможностью задать вопрос из зала. Сначала он обратился к Александру Волкановски.

«Меня зовут Александр Волков. Ты вроде как мой кумир или что-то в этом роде. Какой совет ты мог бы мне дать? Что мне нужно делать, чтобы стать чемпионом?» — спросил россиянин.

«Думаю, ты и так отлично справляешься. Просто продолжай делать то, что делаешь. Ты прекрасно выглядишь. А волосы! Какие же у тебя красивые волосы!» — с улыбкой ответил Волкановски.

Затем Волков переключился на главу UFC, которому адресовал тот же вопрос. Уайт сначала не узнал россиянина — или сделал вид, что не узнал.

«Мистер Дана, я только начинаю выступать в UFC. У меня пока всего несколько профессиональных боев. Что мне нужно делать, чтобы стать чемпионом UFC?» — поинтересовался Волков.

Александр Волков.Волков — лучший боец в истории UFC из тех, кто не бился за пояс. Это подтверждают цифры

«А сколько у тебя боев?» — уточнил Уайт. Россиянин ответил, что провел 20 поединков в UFC и 51 за всю карьеру. Тогда руководитель промоушена поинтересовался возрастом спортсмена, но не сразу расслышал ответ. Волкову пришлось несколько раз повторить, что ему исполняется 38 лет.

«Да, я так и подумал, что тебе не 28. Ну так чего ты хочешь? Что тебе нужно, сэр? Чем мы можем тебе помочь?» — продолжил Уайт.

Волкановски попытался подсказать руководителю, кто именно задает ему вопрос, однако тот заявил, что узнал российского тяжеловеса. В итоге Волков еще раз поинтересовался, что необходимо сделать для получения чемпионского поединка. Ответ оказался коротким: «Поговори с Шоном и Миком», — сказал Уайт, имея в виду матчмейкеров UFC Шона Шелби и Мика Мейнарда.

Дана Уайт.
Фото Getty Images

Несмешная ситуация

За шуточным выступлением россиянина, которое уже успело разлететься по Сети, скрывается вполне серьезное недовольство решениями UFC. Волков занимает четвертое место в рейтинге тяжеловесов и одержал шесть побед в семи последних поединках. Однако, несмотря на это, Александр никак не может получить титульный бой — UFC постоянно выбирает других.

Самый свежий случай произошел в сентябре: Том Аспиналл отказался от пояса из-за травмы, чемпионом стал Сирил Ган. Волков вполне мог быть претендентом, но промоушен выбрал другого американца Джоша Хокита, занимающего более низкое место в рейтинге. Их титульный бой состоится 14 ноября на UFC 334 в Нью-Йорке, а россиянину вместо этого назначили встречу с Ризваном Куниевым на 333-м турнире.

Волкова назначение выбесило. В интервью Uncrowned он высказался едко: «Я очень поддерживаю UFC. У Хокита явные ментальные проблемы, он псих. Такие парни должны драться первыми. Организация посылает явный сигнал: психологические проблемы — не помеха титулу».

Позднее Александр продолжил иронизировать, сравнивая свой путь в UFC с карьерой Хокита, который присоединился к организации только в 2025 году.

«Я могу сделать это позже. Он может попробовать первым. Я здесь уже почти 10 лет. Ему просто нужен шанс прямо сейчас. Я не думаю, что у него будет другая возможность. Мы должны использовать этот шанс в его интересах», — добавил Волков.

Александр Волков.«Павлович набьет будку Хокиту. А Перейра — залетный пассажир». Волков — о Куниеве и титульной гонке в тяжелом весе

«Конечно, он должен пройти передо мной. Для него сейчас невозможно победить кого-то из топ-5, поэтому это самый простой способ для американского тяжеловеса получить титульный бой», — еще раз проехался по Хокиту Александр.

Уайт, кстати, так подробно и не объяснил, почему Волков остался без титульника.

«Он в числе претендентов. Ему не нужно ничего делать, чтобы приблизиться к титульному бою. Он уже сейчас в числе претендентов, и он получит свой шанс. Иногда люди оказываются в странных ситуациях, когда им кажется, что они находятся на ничейной территории, но это всего лишь вопрос времени», — заявил Уайт.

UFC 333 состоится 24 октября в Абу-Даби.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Волков (единоборства)
UFC 333
Дана Уайт
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Пусть они отбросят в сторону двойные стандарты». Озил призвал ФИФА вернуть российские команды на турниры
«Леброн должен извиниться перед великими американскими воинами». Трамп набросился на суперзвезду НБА
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: UFC 333 Волкановски — Евлоев и Ян — Двалишвили: главные материалы о турнире в Абу-Даби
Хрюнов считает Яна фаворитом в бою против Двалишвили: «Для Петра это будет тяжелый поединок»
Доусон подходит к бою с Алиевым с рекордной долей времени контроля в UFC
Чимаев поддержал Евлоева перед чемпионским боем на UFC 333
Диллашоу объяснил, почему в трилогии Яна и Двалишвили важны удары по корпусу
Волкановски назвал Яна предпочтительным победителем третьего боя с Двалишвили
Евлоев допустил переход в легкий вес после завоевания титула UFC
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мовсар Евлоев — Александр Волкановски, Петр Ян — Мераб Двалишвили: cколько заработают на UFC 333

Волков расцвел после пересадки волос. Стал увереннее, нашел свой стиль и ударный медиаобраз
Новости
RSS RSS
Все новости