Волков потроллил Дану Уайта на пресс-конференции UFC. Россиянин никак не может получить титульный бой

«Как мне стать чемпионом?».

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков разыграл главу UFC Дану Уайта на пресс-конференции перед турниром UFC 333 в Абу-Даби. Тяжеловес притворился начинающим спортсменом и поинтересовался, как ему получить чемпионский бой, — все это на фоне очередного скандала с титульником Волкова.

«Я только начинаю карьеру в UFC»

Волков неожиданно появился среди зрителей пресс-конференции, на которой присутствовали Уайт и участники главного карда. Россиянин воспользовался возможностью задать вопрос из зала. Сначала он обратился к Александру Волкановски.

«Меня зовут Александр Волков. Ты вроде как мой кумир или что-то в этом роде. Какой совет ты мог бы мне дать? Что мне нужно делать, чтобы стать чемпионом?» — спросил россиянин.

«Думаю, ты и так отлично справляешься. Просто продолжай делать то, что делаешь. Ты прекрасно выглядишь. А волосы! Какие же у тебя красивые волосы!» — с улыбкой ответил Волкановски.

Затем Волков переключился на главу UFC, которому адресовал тот же вопрос. Уайт сначала не узнал россиянина — или сделал вид, что не узнал.

«Мистер Дана, я только начинаю выступать в UFC. У меня пока всего несколько профессиональных боев. Что мне нужно делать, чтобы стать чемпионом UFC?» — поинтересовался Волков.

«А сколько у тебя боев?» — уточнил Уайт. Россиянин ответил, что провел 20 поединков в UFC и 51 за всю карьеру. Тогда руководитель промоушена поинтересовался возрастом спортсмена, но не сразу расслышал ответ. Волкову пришлось несколько раз повторить, что ему исполняется 38 лет.

«Да, я так и подумал, что тебе не 28. Ну так чего ты хочешь? Что тебе нужно, сэр? Чем мы можем тебе помочь?» — продолжил Уайт.

Волкановски попытался подсказать руководителю, кто именно задает ему вопрос, однако тот заявил, что узнал российского тяжеловеса. В итоге Волков еще раз поинтересовался, что необходимо сделать для получения чемпионского поединка. Ответ оказался коротким: «Поговори с Шоном и Миком», — сказал Уайт, имея в виду матчмейкеров UFC Шона Шелби и Мика Мейнарда.

Дана Уайт. Фото Getty Images

Несмешная ситуация

За шуточным выступлением россиянина, которое уже успело разлететься по Сети, скрывается вполне серьезное недовольство решениями UFC. Волков занимает четвертое место в рейтинге тяжеловесов и одержал шесть побед в семи последних поединках. Однако, несмотря на это, Александр никак не может получить титульный бой — UFC постоянно выбирает других.

Самый свежий случай произошел в сентябре: Том Аспиналл отказался от пояса из-за травмы, чемпионом стал Сирил Ган. Волков вполне мог быть претендентом, но промоушен выбрал другого американца Джоша Хокита, занимающего более низкое место в рейтинге. Их титульный бой состоится 14 ноября на UFC 334 в Нью-Йорке, а россиянину вместо этого назначили встречу с Ризваном Куниевым на 333-м турнире.

Волкова назначение выбесило. В интервью Uncrowned он высказался едко: «Я очень поддерживаю UFC. У Хокита явные ментальные проблемы, он псих. Такие парни должны драться первыми. Организация посылает явный сигнал: психологические проблемы — не помеха титулу».

Позднее Александр продолжил иронизировать, сравнивая свой путь в UFC с карьерой Хокита, который присоединился к организации только в 2025 году.

«Я могу сделать это позже. Он может попробовать первым. Я здесь уже почти 10 лет. Ему просто нужен шанс прямо сейчас. Я не думаю, что у него будет другая возможность. Мы должны использовать этот шанс в его интересах», — добавил Волков.

«Конечно, он должен пройти передо мной. Для него сейчас невозможно победить кого-то из топ-5, поэтому это самый простой способ для американского тяжеловеса получить титульный бой», — еще раз проехался по Хокиту Александр.

Уайт, кстати, так подробно и не объяснил, почему Волков остался без титульника.

«Он в числе претендентов. Ему не нужно ничего делать, чтобы приблизиться к титульному бою. Он уже сейчас в числе претендентов, и он получит свой шанс. Иногда люди оказываются в странных ситуациях, когда им кажется, что они находятся на ничейной территории, но это всего лишь вопрос времени», — заявил Уайт.

UFC 333 состоится 24 октября в Абу-Даби.