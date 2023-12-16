Ян может провести следующий бой на турнире UFC 300

Российский боец смешанного стиля Петр Ян может провести следующий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 300.

«Петр может провести следующий бой на UFC 300. Это один из вариантов. Сонг Ядонг может быть одним из вариантов соперника, но пока решения нет», — приводит заявление команды Яна ТАСС.

Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.