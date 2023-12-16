Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс проведет поединок с американцем Колби Ковингтоном на турнире по смешанным единоборствам UFC 296 в ночь на воскресенье, 17 декабря, за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Их бой станет главным событием вечера на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранние прелимы стартуют в 02.00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 06.00 мск. Эдвардс и Ковингтон выйдут в октагон в районе 8.00.

Трансляцию основного карда в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков UFC 296.

Эдвардс — английский боец ямайского происхождения, который провел свой дебютный поединок в ММА в 2011 году. На сегодняшний день его рекорд составляет 21-3-0, 1 НЗ. В настоящее время спортсмен является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе и занимает 4 место в общем рейтинге бойцов.

Ковингтон — американский боец ММА, выступающий в полусреднем весе. Свою карьеру в смешанных единоборствах он начал в 2012 году, за это время он провел 20 боев (17 побед и 3 поражения). Спортсмен владел титулом временного чемпиона UFC в своей весовой категории, а в данный момент находится на 3 строчке в официальном рейтинге.

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