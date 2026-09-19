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Ян и Двалишвили провели первую битву взглядов перед турниром UFC 333

Евгений Козинов
Корреспондент
Петр Ян и Мераб Двалишвили.
Фото Скриншот трансляции

Россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили провели первую дуэль взглядов перед турнирном UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби.

Церемония прошла без инцидентов. Бойцы на сцене обменялись несколькими фразами.

Первый их бой состоялся 11 марта 2023 года — тогда победу одержал грузинский боец. 7 декабря 2025 года прошел реванш — победу одержал Ян и завоевал пояс чемпиона.

33-летний Ян провел 25 боев в смешанных единоборствах, одержав 20 побед при 5 поражениях. На счету 35-летнего грузина 20 побед и 5 поражений.

Умар Нурмагомедов.Нурмагомедов опустился на пятое место в рейтинге UFC после нокаута от Ядонга

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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