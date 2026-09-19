Волкановски и Евлоев провели дуэль взглядов перед турниром UFC 333

Австралиец Александр Волкановски и россиянин Мовсар Евлоев провели дуэль взглядов перед турнирном UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби. Они проведут бой за пояс в полулегком весе.

Церемония прошла без инцидентов. Бойцы обменялись рукопожатиями перед и после дуэли взглядов.

36-летний Волкановски в профессиональных ММА одержал 28 побед и потерпел 4 поражения. 32-летний Евлоев идет без поражений — 20 побед в 20 профессиональных боях.