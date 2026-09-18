Царукян и Руффи успешно прошли взвешивание перед UFC 331

Россиянин Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи успешно прошли процедуру официального взвешивания перед турниром UFC 331. Поединки пройдут в ночь на 20 сентября на «Crypto.com Арене» в Лос-Анджелесе.

Вес 29-летнего Царукяна составил 70,76 кг. Его соперник показал на весах 70,31 кг. Таким образом, оба бойца уложились в лимит легкой весовой категории.

На счету Царукяна 23 победы и 3 поражения, 15 поединков он выиграл досрочно. Руффи одержал 14 побед при 2 поражениях, причем 13 раз завершал бои досрочно.