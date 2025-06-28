Россиянин Вячеслав Борщев и американец Терренс Маккинни встретятся на турнире UFC 317 в ночь на воскресенье, 29 июня. Поединок пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США) и начнется около 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

Борщев в профессиональных ММА одержал 8 побед, потерпел 5 поражений, и еще один его бой завершился вничью. Терренс одержал на профессиональном уровне 16 побед и потерпел 7 поражений.