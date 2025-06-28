Турнир UFC 317 пройдет в ночь на воскресенье, 29 июня. Поединки состоятся на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало — в 1.00 по московскому времени.

Все бои турнира в прямом эфире покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass. С 1.30 мск трансляцию также будут вести канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а с 3.00 мск — «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

В главном поединке шоу Илия Топурия и Чарльз Оливейра сразятся за чемпионский титул в легком весе, а в соглавном бою Александр Пантожа и Кай Кара Фрэнс подерутся за пояс в наилегчайшем весе.