28 июня, 01:30

UFC 317 Топурия — Оливейра: время начала трансляции и где смотреть прямой эфир

Турнир по ММА UFC 317 состоится в Лас-Вегасе (США)
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC 317 пройдет в ночь на воскресенье, 29 июня. Поединки состоятся на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало — в 1.00 по московскому времени.

Все бои турнира в прямом эфире покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass. С 1.30 мск трансляцию также будут вести канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а с 3.00 мск — «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В главном поединке шоу Илия Топурия и Чарльз Оливейра сразятся за чемпионский титул в легком весе, а в соглавном бою Александр Пантожа и Кай Кара Фрэнс подерутся за пояс в наилегчайшем весе.

