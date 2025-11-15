Бокс/ММА
Сегодня, 14:00

Вячеслав Борщев — Матеус Камило: трансляция боя UFC 322 начнется в 2.00 мск 16 ноября

Вячеслав Борщев и Матеус Камило проведут поединок на UFC 322
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Бой между российским бойцом Вячеславом Борщевым и бразильцем Матеусом Камило в легком весе состоится в рамках UFC 322. Турнир пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября, в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

ММА UFC: Борщев — Камило

Трансляция боя Борщева и Камило начнется в 2.00 по московскому времени. Турнир в полном объеме покажут официальное приложение UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC в Нью-Йорке. Результат боя Борщев — Камило, как и других поединков турнира, можно узнать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

33-летний Вячеслав Борщев в профессиональной карьере провел 15 боев, одержал 8 побед, потерпел 6 поражений и еще один бой завершился вничью.

24-летний Матеус Камило в профессиональных ММА имеет 9 побед и 2 поражения.

Вячеслав Борщев
Матеус Камило
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Махачев: «Маддалена может защищаться, но я буду пытаться снова и снова»

Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико: трансляция боя UFC 322 начнется ориентировочно в 2.20 мск 16 ноября

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

