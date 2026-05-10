Волков — после боя с Кортесом-Акостой: «Для меня честь драться в День Победы»

Российский боец Александр Волков поздравил Россию с Днем Победы после поединка с доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.

37-летний россиянин победил единогласным решением судей — 30:27, 29:28, 29:28. На бой спортсмен вышел с флагом РФ под песню «Катюша».

«Сегодня в моей стране очень важный праздник — победа в Великой Отечественной войне и для меня большая честь драться именно в этот день», — сказал Волков после поединка. Болельщики освистали речь россиянина.

Волков в профессиональных ММА одержал 40 побед при 11 поражениях. У 34-летнего Кортеса-Акосты три поражения при 17 победах.

В предыдущем поединке Волков в октябре 2025 года нанес поражение бразильцу Жаилтону Алмейде на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

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