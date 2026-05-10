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10 мая, 09:58

Тактаров считает бой Чимаева против Стрикленда «ничейным»: «Бизнес диктует такое решение»

Дарик Агаларов
корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в бою против Шона Стрикленда в главном событии UFC 328 в Ньюарке (США).

«Эмоционально Хамзата коробит. И речь не только о весогонке, там набор всего. Ощущение было, что они с Шоном последние месяцы вместе тренировались каждый день — настолько они хорошо друг друга знали. Хамзат прекрасно понимал, что не может Шона задушить, и оба были в курсе, что не нокаутируют друг друга. Все, что у них было, это подготовка к пятому раунду, где собирались выложиться по полной. Стрикленд решил, что больше натыкал к этому моменту и не особо рисковал. Хамзат рвался в бой, но что-то не получилось. Справедливое ли решение судей? С точки зрения бизнеса — да. Для меня бой ничейный, не считаю, что кто-то из них победил. У нас отдали бы победу Чимаеву, у них отдали ее Стрикленду. Бизнес диктует такое решение. У них задача завоевать зрителя. Для Чимаева проигрыш будет даже интереснее с точки зрения раскрутки следующего поединка. Люди будут ждать его камбека», — сказал Тактаров «СЭ».

32-летний Чимаев потерпел первое поражение в карьере при 15 победах. На счету 35-летнего Стрикленда теперь 31 победа и 7 поражений. Он завоевал пояс UFC в среднем весе.

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Олег Тактаров
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
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