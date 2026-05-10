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10 мая, 10:13

Тактаров видит у Волкова эмоциональные проблемы: «Ему надо два-три боя провести и закончить»

Дарик Агаларов
корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российского бойца Александра Волкова над доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой на турнире UFC 328.

Александр победил единогласным решением судей (30:27, 29:28, 29:28).

Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту на&nbsp;турнире UFC 328.Волков вышел с флагом под «Катюшу» и победил. После боя он напомнил американским зрителям о Дне Победы

«У Волкова все проблемы внутри. У того, кто сильнее Александра, проблемы с ногами, а всех остальных Александр победит. Волков может проиграть только сам себе. И похоже у него эта тенденция началась. Дана Уайт ему вернул должок, но в следующем бою ему что-то надо делать со своими эмоциями. Надо выходить из этого состояния. Я его выводил два раза — про него все знаю. Боец должен быть голодным, эмоционально отдохнувшим, на него ничего не должно давить. А когда ты в чужой стране, которая тебе не особо нравится и с окружением, которое тоже не нравится, тогда будет нелегко. Ты взрослый парень, а черт знает что происходит, личной жизни толком нет. Надо умудриться из этого состояния выйти. Надо 2-3 боя ему провести и закончить. Я ему позвоню и если он захочет, то я Александра снова выведу. Это будет эмоциональный подъем. У него будет состояние, как в те разы, когда мы были вместе. У нас с ним четкое взаимопонимание было», — сказал Тактаров «СЭ».

Волков в профессиональных ММА одержал 40 побед при 11 поражениях. У 34-летнего Кортеса-Акосты три поражения при 17 победах.

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Александр Волков (единоборства)
Валдо Кортес-Акоста
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