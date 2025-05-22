Волков: «Мои менеджеры подали апелляцию на результат боя с Ганом, но ее отклонили»

Российский боец UFC Александр Волков рассказал об апелляции на результат реванша с французом Сирилом Ганом.

«Насколько я знаю, мои менеджеры апелляцию подали, но ее отклонили. Здесь надо понимать, что в каждом штате есть своя атлетическая комиссия. Они все действуют независимо друг от друга. Чтобы выиграть этот процесс, необходимо признание вины со стороны самого судьи, на решение которого была подана апелляция. Если он почему-то так сделает, то лично на него возложат ответственность финансовую и какую-то еще», — приводит слова Волкова «Чемпионат».

Бой Гана и Волкова на UFC 310 прошел 8 декабря и завершился победой француза раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). После поединка российский боец раскритиковал женщину-арбитра за ее решение отдать свой голос Гану.

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения.