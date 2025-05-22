Оливейра — о переходе Махачева в полусредний вес: «Он хочет быть в лучшей боевой форме»

Бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал переход россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион.

«Я вижу причину в сгонке веса. Я наблюдал за этим пару раз. Я был на том же турнире и видел, как он сбрасывает вес. Это жестоко. Я видел, насколько он истощен. Он хочет быть в лучшей боевой форме и поэтому решил подняться. Думаю, он будет намного сильнее», — сказал Оливейра в подкасте MMA Today.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что во второй половине года 33-летний Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.