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Сегодня, 20:14

Волков предъявил претензии Павловичу во время дуэли взглядов перед боем в UFC

Алина Савинова
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Александр Волков (слева) и Сергей Павлович.
Фото скриншот трансляции

Между российским тяжеловесом Сергеем Павловичем и Александром Волковым произошел небольшой спор во время битвы взглядов на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Волков остался недоволен словами соперника о том, что он (Александр) первый согласился на бой, и предъявил претенции Павловичу по этому поводу.

«Что ж, Сережа, ты обманываешь, что я первый согласился на бой?» — сказал Волков.

«А кто же? Ты же сказал: «Я буду драться», — ответил ему Павлович.

Поединок Павловича и Волкова станет соглавным боем турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии, который пройдет 22 июня.

Александр Волков
Сергей Павлович
ММА
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