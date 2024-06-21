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Сегодня, 20:30

Ринат Фахретдинов — Николас Далби: время начала и где смотреть бой UFC 22 июня

Фахретдинов и Далби подерутся 22 июня на турнире UFC on ABC 6
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Николас Далби.
Николас Далби.
Фото Global Look Press

Российский боец полусреднего веса Ринат Фахретдинов подерется с датчанином Николасом Далби в предварительном карде турнира UFC on ABC 6. Вечер смешанных единоборств пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории «Kingdom Arena».

Поединок Фахретдинов — Далби начнется в 20.30 по московскому времени. Смотреть бой турнира UFC on ABC 6 можно будет по подписке на телеканале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего Фахретдинова в ММА — 23 победы, одно поражение и одна ничья. У 39-летнего Далби в смешанных единоборствах — 23 победы, четыре поражения, одна ничья и два поединка были признаны несостоявшимися.

Текстовая трансляция поединков вечера смешанных единоборств в Саудовской Аравии пройдет на сайте «СЭ» 22 июня.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Николас Далби
Ринат Фахретдинов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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