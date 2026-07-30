Бывший чемпион UFC Джонс считает, что Махачев лучше Хабиба Нурмагомедова, а Месси превосходит Роналду
Бывший чемпион UFC Джон Джонс в интервью ALF Global выбрал лучших среди известных спортсменов.
— Хабиб или Махачев?
— Ислам.
— Криштиану Роналду или Месси?
— Месси. Только потому, что он играет в США.
— Федор Емельяненко или Андерсон Силва?
— Не заставляйте меня делать это. Я люблю их обоих.
— Топурия или Конор?
— Илия.
38-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел 1 поражение (дисквалификация). Еще 1 поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весе.
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