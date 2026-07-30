Бывший чемпион UFC Джонс считает, что Махачев лучше Хабиба Нурмагомедова, а Месси превосходит Роналду

Бывший чемпион UFC Джон Джонс в интервью ALF Global выбрал лучших среди известных спортсменов.

— Хабиб или Махачев?

— Ислам.

— Криштиану Роналду или Месси?

— Месси. Только потому, что он играет в США.

— Федор Емельяненко или Андерсон Силва?

— Не заставляйте меня делать это. Я люблю их обоих.

— Топурия или Конор?

— Илия.

38-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел 1 поражение (дисквалификация). Еще 1 поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весе.