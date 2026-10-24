Волков — Куниев: что даст победа и кто приблизится к титульному бою UFC

Россияне Александр Волков и Ризван Куниев встретятся 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок тяжеловесов пройдет на «Этихад Арене» в рамках основного карда, который начнется в 21.00 по московскому времени.

ММА UFC: Волков — Куниев

Что даст победа Александру Волкову

37-летний Волков занимает второе место в рейтинге тяжеловесов UFC. Россиянин одержал 40 побед при 11 поражениях. Он выиграл шесть из семи последних поединков, однако за почти десять лет выступлений в организации ни разу не дрался за чемпионский пояс.

Победа над Куниевым позволит Волкову укрепить позиции в титульной гонке. UFC рассматривает встречу двух россиян как один из потенциальных претендентских поединков. При этом гарантии чемпионского боя победитель не получит.

Что даст победа Ризвану Куниеву

34-летний Куниев занимает седьмую строчку рейтинга. Его профессиональный рекорд — 14 побед, 3 поражения, 1 ничья и 1 несостоявшийся бой.

Куниев выиграл два последних поединка в UFC — у Жаилтона Алмейды и Тайрелла Форчуна. Победа над вторым номером рейтинга станет крупнейшим достижением россиянина в организации и позволит рассчитывать на соперника из числа лидеров дивизиона.

Сам Куниев не исключал возможности получить титульный бой после победы над Волковым. При этом он отмечал, что решение UFC будет зависеть не только от результата, но и от качества выступления.

Кто станет следующим претендентом на пояс UFC

Действующим чемпионом тяжелого веса является француз Сирил Ган. 14 ноября он проведет защиту титула против американца Джоша Хокита на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

Еще один важный поединок в тяжелом дивизионе запланирован на 12 декабря. На UFC 335 встретятся россиянин Сергей Павлович и бразилец Алекс Перейра.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Волков — Куниев можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

UFC: результаты боя Волков — Куниев, рейтинг тяжеловесов, претенденты на чемпионский пояс и последние новости ММА