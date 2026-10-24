Александр Волков — Ризван Куниев: прямая трансляция боя UFC 333

Российские тяжеловесы Александр Волков и Ризван Куниев встретятся на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Бой пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и войдет в основной кард соревнований.

Ориентировочное начало поединка Волков — Куниев — в 21.40 мск. Точное время выхода бойцов в октагон зависит от продолжительности предыдущей встречи.

В России поединок покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Эфир турнира на федеральном «Матч ТВ» начался в 19.00 мск. Смотреть встречу онлайн также можно на сайте matchtv.ru с учетом условий доступа. Полный кард UFC 333 доступен по платной подписке UFC Fight Pass.

ММА UFC: Волков — Куниев

37-летний Волков подходит к поединку с 40 победами и 11 поражениями в профессиональных смешанных единоборствах. На его счету 24 победы нокаутами и четыре — приемами. Россиянин занимает второе место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.

34-летний Куниев одержал 14 побед, потерпел три поражения и один раз завершил поединок вничью. Семь встреч он выиграл нокаутами и две — приемами. Россиянин располагается на седьмой строчке рейтинга тяжеловесов UFC.

Следить за ходом встречи Волков — Куниев, узнать результат и статистику можно в матч-центре ММА «СЭ».