Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили, Волков — Куниев: онлайн-трансляция UFC 333

Крылов проиграл Яхьяеву техническим нокаутом в первом раунде

Быстро завершился бой. Крылов так и не успел раскрыться. После серии разменов боя перешел в партер, где Абдул-Рахман сначала провел неудачную попытку удушающего, а затем добил соперника. Кажется, что все решил удар коленом в голову от Яхьяева.

Яхьяев одержал 11-ю победу в карьере и 4-ю подряд в UFC. У Крылова второе поражение подряд, его рекорд — 31-13.