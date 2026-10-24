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Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили, Волков — Куниев: онлайн-трансляция UFC 333
Турнир UFC в Абу-Даби с участием россиян.
Турнир UFC 333 в Абу-Даби в субботу, 24 октября. Главное событие — бой Алекса Волкановски и Мовсара Евлоева за титул в полулегком весе, соглавное — трилогия Петра Яна и Мераба Двалишвили за пояс легчайшего дивизиона, в главном карде также — противостояние россиян Александра Волкова и Ризвана Куниева.
Кавана нокаутировал Темирова в первом раунде
Здорово начали бой представители наилегчайшего веса. У Темирова было явное преимущество по ходу первого раунда. Узбек чаще попадал и давил на оппонента. А Кавана в одном из разменов запустил левый апперкот. Далее было добивание.
UFC 333 приятно радует. Четвертый подряд поединок завершился досрочной победой в первом раунде.
Пико нокаутировал Кейта в первом раунде
Очень лихо начал Аарон этот поединок. Сначала побежал бороть оппонента, а затем воспользовался моментом и пробил двоечку. Кейта упал не сразу, но наверняка. Яркая победа Пико.
Мурзаканов проиграл Рейесу техническим нокаутом
Очень быстро наступила развязка. Азамат пропустил левый хай-кик и упал. Дальше Доминику оставалось лишь добить соперника.
Второе досрочное поражение подряд у Мурзаканова.
Следующий бой — Азамат Мурзаканов против Доминика Рейеса. Этот поединок закроет прелимы.
Крылов проиграл Яхьяеву техническим нокаутом в первом раунде
Быстро завершился бой. Крылов так и не успел раскрыться. После серии разменов боя перешел в партер, где Абдул-Рахман сначала провел неудачную попытку удушающего, а затем добил соперника. Кажется, что все решил удар коленом в голову от Яхьяева.
Яхьяев одержал 11-ю победу в карьере и 4-ю подряд в UFC. У Крылова второе поражение подряд, его рекорд — 31-13.
Абусупьян Магомедов победил Кэма Роустона удушающим приемом в первом раунде
Абусупьян завершил бой уже в первом раунде — закинул руки за шею и удержал гильотину. Роустон пытался выбраться, но вскоре заснул. Яркая победа в Абу-Даби.
Рекорд Магомедова 30-7-1. Юбилейная победа в карьере.
Нурулло Алиев проиграл Гранту Доусону единогласным решением судей
После трех раундов судьи отдали победу американцу — 29:28, 29:28, 29:28. Алиев потерпел первое поражение в карьере.
Перед последним раундом он получил травму бедра, но отказался сниматься с боя. В первом раунда с Алиева сняли один балл за удар по затылку.
Ранний предварительный кард подошел к концу. Впереди прелимы с боями Никиты Крылова и Азамата Мурзаканова.
Чопуров проиграл Тикнессу раздельным решением судей
Асаф Чопуров уступил Колби Тикнессу после трех раундов со счетом 28:29, 29:28, 28:29. Дебют у россиянина не получился, но потенциал однозначно есть, Чопурову всего 24 года.
«У кого больше урона на лице?» — спрашивает Чопуров Тикнесса после вердикта судей.
Слова Вагаева после победы на UFC 333
«Да, считаю, что сделал достаточно для победы. Было бы хорошо, если бы получилось сделать все, что тренировали с командой в зале. Но, главное, выиграли бой. Все говорили, что Малкун очень неудобный, вязкий. Все говорили про его борьбу. Но я знал, что могу любого забороть. Это был мой дебют в среднем весе. Рад, что получилось выиграть», — сказал Вагаев в октагоне.
Впереди дебют Асафа Чопурова в UFC. Россиянин встретится с австралийцем Колби Тикнессом.
Вагаев победил Малкуна единогласным решением судей
После трех раундов судьи насчитали 29:28, 29:28, 29:28.
По тейкдаунам россиянин был лучше — 6:0, в партере тоже полторы минуты контроля. Но вот по ударам преимущество у австралийца — 90:75, по акцентированным ударам тоже — 79:49.
Сантос победил Оки единогласным решением судей
Даниэл Сантос оказался лучше по мнению судей. Счет на их карточках после трех раундов — 29:28, 29:28, 29:28. Боланджи Оки в шоке от решения. Начало боя осталось за ним, а вот в концовке бразилец оказался лучше.
Стил нокаутировал Гуньона в первом раунде
Почти весь бой спортсмены провели в стойке. В одном из разменов у Коди получилась точная двойка. Правым попал сопернику в область за ухом, после чего добил.
31-летний американец одержал 10-ю победу в карьере при 1 поражении. Рекорд 26-летнего француза Гуньона — 9-4.
Начался второй бой вечера — Коди Стил против Ноа Гуньона. Это представители легкой весовой категории.
Лусиндо победила Кальяри единогласным решением судей
Бой двух представительниц Бразилии завершила победой Ясмин единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27.
На взвешивании Николь Кальяри не уложилась в лимит женской минимальной весовой категории и отдаст еще 30 процентов гонорара сопернице.
В скором времени стартует первый бой вечера — Ясмин Лусиндо против Николь Кальяри. Единственный женский поединок турнира.
Турнир UFC 333 в Абу-Даби начался
Впереди нас ждут 14 поединков, 2 из которых — титульные.
Результаты взвешивания UFC 333
Полулегкий вес, титульный бой: Александр Волкановски (65,54 кг) — Мовсар Евлоев (65,77 кг)
Легчайший вес, титульный бой: Петр Ян (61,23 кг) — Мераб Двалишвили (61,23 кг)
Наилегчайший вес: Лонэ Кавана (56,92 кг) — Рамазан Темиров (57,15 кг)
Тяжелый вес: Александр Волков (116,12 кг) — Ризван Куниев (120,2 кг)
Полулегкий вес: Аарон Пико (65,99 кг) — Лосен Кейта (66,22 кг)
Полутяжелый вес: Азамат Мурзаканов (93,44 кг) — Доминик Рейес (92,98 кг)
Полутяжелый вес: Никита Крылов (93,44 кг) — Абдул-Рахман Яхьяев (93,44 кг)
Средний вес: Абусупьян Магомедов (84,14 кг) — Кэм Роустон (83,91 кг)
Легкий вес: Грант Доусон (70,76 кг) — Нурулло Алиев (70,3 кг)
Средний вес: Абубакар Вагаев (84,14 кг) — Джейкоб Малкун (84,36 кг)
Легчайший вес: Асаф Чопуров (61,68 кг) — Колби Тикнесс (61,46 кг)
Полулегкий вес: Даниэл Сантос (66,22 кг) — Боладжи Оки (66,22 кг)
Легкий вес: Коди Стил (70,76 кг) — Ноа Гуньон (70,76 кг)
Женский минимальный вес: Ясмин Лусиндо (52,16 кг) — Николь Кальяри (54,65 кг)*
* Кальяри не смогла уложиться в лимит женской минимальной весовой категории и будет оштрафована на 30 процентов от гонорара в пользу соперницы.
Никита Крылов: краткая биография
Крылову — 34 года. Профессиональную карьеру в ММА Крылов начал в 2012 году. Уже в августе 2013-го дебютировал в UFC, где первоначально выступал в тяжелой весовой категории, а затем перешел в полутяжелую. В 2016 году покинул организацию, после чего выступал в других промоушенах, а в 2018-м вернулся в UFC.
За время карьеры Крылов побеждал Александра Густафссона, Волкана Оздемира, Райана Спэнна, Джонни Уокера и других известных бойцов. Его рекорд 31 победа и 12 поражений.
Азамат Мурзаканов: краткая биография
Мурзаканову - 37 лет. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2010 году. В августе 2021-го Мурзаканов нокаутировал Матеуса Шеффела в Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC. В марте 2022 года дебютировал в организации, победив Тафона Нчукви нокаутом в третьем раунде.
Мурзаканов выступает в полутяжелом весе. Среди его известных соперников — Дастин Джейкоби, Алонзо Менифилд, Брендсон Рибейро и Александр Ракич. Рекорд россиянина — 16 побед и 1 поражение.
Полный кард турнира UFC 333
Основной кард (начало в 21.00 мск):
Александр Волкановски (Австралия) — Мовсар Евлоев (Россия). Титульный бой в полулегком весе
Петр Ян (Россия) — Мераб Двалишвили (Грузия). Титульный бой в легчайшем весе
Лонэ Кавана (Великобритания) — Рамазан Темиров (Узбекистан). Наилегчайший вес
Александр Волков (Россия) — Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес
Аарон Пико (США) — Лосен Кейта (Бельгия). Полулегкий вес
Предварительный кард (начало в 19.00 мск):
Азамат Мурзаканов (Россия) — Доминик Рейес (США). Полутяжелый вес
Никита Крылов (Россия) — Абдул-Рахман Яхьяев (Турция). Полутяжелый вес
Абусупьян Магомедов (Германия) — Кэм Роустон (Австралия). Средний вес
Грант Доусон (США) — Нурулло Алиев (Таджикистан). Легкий вес
Ранние прелимы (начало в 17.00 мск):
Колби Тикнесс (Австралия) — Асаф Чопуров (Россия). Легчайший вес
Абубакар Вагаев (Россия) — Джейкоб Малкун (Австралия). Средний вес
Боладжи Оки (Бельгия) — Даниэл Сантос (Бразилия). Полулегкий вес
Коди Стил (США) — Ноа Гуньон (Франция). Легкий вес
Ясмин Лусиндо (Бразилия) — Николь Кальяри (Бразилия). Женский минимальный вес
Где смотреть трансляцию турнира UFC 333
Прямую трансляцию турнира UFC 333 в России можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Начало ранних прелимов — в 17.00 по московскому времени, предварительного карда — в 19.00, основного — в 21.00.
Когда и где состоится турнир UFC 333
Турнир UFC 333 пройдет в субботу, 24 октября 2026 года, на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Ранние предварительные поединки начнутся в 17.00 по московскому времени, прелимы — в 19.00, основной кард — в 21.00. Всего запланировано 11 поединков, в том числе два титульных.
В субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 333, главным событием которого станет поединок за титул в полулегком весе между чемпионом австралийцем Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.
Для 38-летнего Волкановски предстоящий бой станет восьмой защитой титула. 32-летний Евлоев долго шел к чемпионскому поединку — с момента прихода в UFC в 2019-м спортсмен одержал уже 10 побед подряд.
В соглавном поединке вечера чемпион легчайшего дивизиона россиянин Петр Ян проведет третью встречу с грузином Мерабом Двалишвили. Бойцы проведут трилогию. В первом бою в 2023-м Двалишвили уверенно победил решением судей, в реванше в 2025-м очень яркую победу одержал Ян.
Также на турнире бой проведут россияне Александр Волков и Ризван Куниев. Также увидим выступления Азамата Мурзаканов и Никиты Крылова.
Молдавский назвал закономерной победу Волкова над Куниевым
Российский боец ММА Валентин Молдавский в комментарии «СЭ» оценил победу Александра Волкова над соотечественником Ризваном Куниевым.
«Закономерное решение. Первый и третий отрезки Саша забрал. Во втором, мне показалось, Ризван был лучше, нанес больше урона. Саша работал в своей манере, не дал Ризвану подключить борьбу, грамотно защищался и немного перестрелял его. И в концовке третьего раунда контроль был с его стороны», — сказал Молдавский «СЭ».
Волков стал вторым российским бойцом с 20 боями в UFC
Российский тяжеловес Александр Волков стал вторым представителем России, который провел не менее 20 поединков в UFC.
По количеству выступлений в UFC Волков уступает только Никите Крылову, на счету которого 23 боя. Следом идут Ислам Махачев (19 поединков), Магомед Анкалаев, Петр Ян (включая сегодняшний) и Алексей Олейник (по 17). Волков дебютировал в UFC в ноябре 2016 года.
Волков обратился к Дане Уайту после победы на UFC 333
«Дана, я только начал свой путь в ММА и провел всего лишь 20 боев в UFC. Что мне сделать ради титульного боя. Ответь!» — спросил Волков.
Волков победил сильного Куниева на UFC 333. Он легенда ММА, дайте ему уже титульный бой
Волков победил Куниева единогласным решением судей
После трех раундов судьи насчитали 29:28, 30:27, 30:27.
Волков в 38-й день рождения одержал 41-ю победу при 11 поражениях. У Куниева — 14 побед и 4 поражения.
Третий раунд завершился. Куниев уже чаще работал первым номером. Опасался его правой Волков. Гематому Ризван оставил Александру.
Опасность Волкова в третьем раунде исходила от джебов и лоу-киков. Один из ударов буквально посадил Куниева на одно колено.
Концовка раунда прошла в партере по инициативе Волкова, забрал он спину и хотел провести удушающий. Однако не вышло. Ждем решения судей.
Статистика по акцентированным ударам за три раунда — 66:48 в пользу Волкова.
Второй раунд завершился. Немного упал темп боя, но в зрелищности не потерял. Волков забрал центр октагона и работал привычно с дистанции. Ризван опасно контратаковал.
В середине раунда Куниев довел точнейший супермен-панч. Волков прочувствовал удар. Равный поединок. Последний раунд может многое решить.
Первый раунд завершился. Ярко начали бой спортсмены. Волков работал с дистанции, пробивая лоу-кики и фронт-кики. Куниев полагался больше на удары из ближней дистанции, пару раз хорошо попав.
Волков несколько раз неплохо атаковал сериями ударов руками. Статистика по ударам в голову — 9:8 в пользу Куниева.
Следующий бой — Александр Волков против Ризвана Куниева.
Волкову сегодня исполнилось 38 лет. Куниев подарки дарить не намерен, хотя торт сегодня удивил всех.
Малютин считает Волкова фаворитом в поединке с Куниевым
Российский боец ММА Михаил Малютин в разговоре с «СЭ» поделился мнение о предстоящем бое Александра Волкова с Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби.
«Волков очень опытный боец, он очень давно в этом дивизионе. Но для титульного боя ему всегда что-то не хватает, он ходит около него, но проигрывает в самый важный момент. Хотя сейчас он фаворит поединке с Куниевым. Но важно понимать, что в тяжелом весе попадание в голову любой части руки может быть фатальным», — сказал Малютин «СЭ».
Запашный считает Волкова фаворитом боя против Куниева
Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка Александра Волкова против Ризвана Куниева на турнире UFC 333.
«Волков для меня — фаворит боя. Мы бои между двумя россиянами всегда негативно воспринимаем. Но когда два американца дерутся, никто вопросов не задает. Думаю, Волков сейчас на ходу и самое главное на опыте. Поэтому здесь вижу победителем его», — сказал Запашный «СЭ».
Ризван Куниев: краткая биография
Куниеву — 34 года. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2011 году. Выступал в различных организациях, включая Eagle FC и PFL. В Eagle FC завоевал титул чемпиона в тяжелом весе.
В сентябре 2021 года Куниев победил Эдивана Сантоса в Претендентской серии Даны Уайта, но контракт с UFC тогда не получил. В августе 2024-го россиянин вновь выступил на турнире DWCS, нокаутировал Уго Кунью в первом раунде и подписал соглашение с ведущей организацией мира.
В июне 2025 года россиянин дебютировал в UFC, уступив Кертису Блэйдсу раздельным решением судей. В феврале 2026-го Куниев победил Жаилтона Алмейду, а в июле досрочно завершил поединок с Тайреллом Форчуном.
Его профессиональный рекорд — 14 побед, 3 поражения, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.
Александр Волков: краткая биография
Волкову — 37 лет. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2009 году. До перехода в UFC завоевал чемпионские титулы в тяжелом весе в организациях Bellator и M-1 Global.
В UFC Волков дебютировал в ноябре 2016 года. За время выступлений в организации победил Фабрисиу Вердума, Алистара Оверима, Тая Туивасу, Сергея Павловича, Жаилтона Алмейду и других известных тяжеловесов. За карьеру Волков одержал 40 побед и потерпел 11 поражений.
Петр Ян и Мераб Двалишили пожали руки после боя
«Не хочу оправдываться. Поздравляю Петра Яна. Он сегодня был лучше. Могу только поздравить его», — сказал Двалишвили.
Слова Петра Яна после победы на UFC 333
«Я слушал свой угол, слушал тренера. Он сказал: «Забираешь пятый раунд, забираем бой».
Знаете, я часто медленно разгоняюсь. Но я знал, что мне нужно было потратить его силы.
Мне очень приятна поддержка зрителей. Я это очень ценю. Благодаря вам такие шоу и организовываются.
Что дальше? Я чемпион, я не выбираю соперников. Готов драться с кем угодно. Дайте мне Сонг Ядонга или Кинг Конга. Любого!» — сказал Ян в октагоне.
Ян победил Двалишвили в третьем бою и защитил чемпионский пояс
После пяти раундов судьи насчитали — 48:47, 48:47, 48:47.
Ян одержал 21-ю победу при 5 поражениях. У Двалишвили — 21 победа и 6 поражений.
Пятый раунд завершился. Ян ударами в корпус заметно снизил желание Двалишвили бороться. В стойке и вовсе нет шансов у грузина. Петр не спешил финишировать оппонента, хотя колено в прыжке было перспективным. После двух проигранных раундов нашел свой ритм чемпион. Кажется, победу у него уже не отнять.
Ждем решения судей.
Впереди пятый и с большой вероятностью решающий раунд.
«Счет по раундам 2-2. Пятый раунд нужно забрать, слышишь?», — сказал тренер Яна.
Четвертый раунд завершился. Петр Ян почувствовал уверенность в своих силах. Тяжелее стали его удары, это заметно по реакции Двалишвили. Каждый раз грузин уходит назад после попаданий в корпус.
На последней минуте хороший апперкот прошел у Петра, Двалишвили потерял равновесие и ушел в сетку.
Статистика по тейкдаунам — 0 из 14 у Мераба. Резкий спад наблюдается у Двалишвили.
Совершенно точно выиграл третий раунд Петр. Первые два, вероятно, уйдут Двалишвили.
«Дави его сильнее. Усиль давление» — подсказывает Мерабу его угол.
Публика скандирует «Россия, Россия».
Третий раунд завершился. Двалишвили не сбавляет темп, его кардио — одно из лучших в UFC. Не стоит рассчитывать, что он устанет.
Ян следит за попытками тейкдаунов и пропускает удары руками. Не сказать, что сильные, но вполне себе ощутимые. Непредсказуемо ведет поединок грузин.
На четвертой минуте раунда двойка прошла у Петра, Двалишвили ее почувствовал. За минуту до конца слева попал Ян, заставив оппонента пятиться. После удара в корпус Двалишвили схватился за живот, но, кажется, пытался обмануть Петра.
Второй раунд подошел к концу. Спокоен Ян, несмотря на активный прессинг Двалишвили. Дважды донес правый прямой россиянин, но и пропустил тоже. Мерабу все легче проходить за спину Яну, но дальше развить успех россиянин уже не дает. Много вяжет грузин. Обмен ударами в стойке ему крайне невыгоден.
Акцентированных ударов Ян нанес почти вдвое меньше, чем Двалишвили. Грузин также провел 4 из 9 тейкдаунов.
Первый раунд завершился. Бодро начался поединок — инициатива в основном исходила от Двалишвили, много выбрасывал ударов ногами и руками. Трижды попытался перевести Яна в партер — защита от тейкдаунов у россиянина сработала на 100 процентов.
С четвертой попытки проход в ноги удался у Мераба, но сразу же встал на ноги Ян. Последняя минута раунда запомнилась плотным захватом Мераба со спины. Без активности.
Далее соглавный бой вечера — чемпион UFC Петр Ян будет защищать титул в трилогии с Мерабом Двалишвили.
Хавьер Мендес назвал Яна фаворитом боя против Двалишвили
Бывший тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает российского бойца Петра Яна фаворитом поединка с грузином Мерабом Двалишвили
«Петр будет фаворитом поединка. Это ожидаемый бой. И в случае победы Петра UFC наверняка сведет Мераба и Умара Нурмагомедова», — цитирует Мендеса ТАСС.
Сына Яна не допустили до секундирования в бою против Двалишвили
Сын чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна не будет его секундантом в поединке против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.
Ранее россиянин подтверждал, что планировал видеть старшего сына своим секундантом.
«Ему 10 лет. Он не может быть секундантом», — заявили организаторы.
Диллашоу объяснил, почему в трилогии Яна и Двалишвили важны удары по корпусу
Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу назвал работу по корпусу одним из главных элементов третьего боя Петра Яна с Мерабом Двалишвили за пояс чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 333.
В подкасте The Bohnfire для MMA Junkie американец разобрал технику россиянина после декабрьского реванша. По оценке Диллашоу, Ян эффективно использовал джеб и удары ногой с левосторонней стойки, однако может еще активнее атаковать корпус грузинского спортсмена.
Экс-чемпион UFC также обратил внимание на попытки тейкдаунов Двалишвили. Даже неудачные проходы могут сбивать соперника с ритма и создавать возможность для следующих атак.
Мераб Двалишвили: краткая биография
Двалишвили — 35 лет. В профессиональных ММА дебютировал в 2014 году, а в UFC — в декабре 2017-го. В сентябре 2024 года он победил Шона О'Мэлли и завоевал титул UFC в легчайшем весе. В 2025-м грузин защитил пояс в поединках с Умаром Нурмагомедовым, Шоном О'Мэлли и Кори Сэндхагеном, но в декабре уступил Петру Яну единогласным решением судей. Рекорд Двалишвили — 21 победа и 5 поражений.
Петр Ян: краткая биография
Яну — 33 года. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2014 году. В 2017-м стал чемпионом организации ACB в легчайшем весе, а в июне 2018-го дебютировал в UFC.
В июле 2020 года Ян победил Жозе Алдо техническим нокаутом и завоевал вакантный пояс UFC в легчайшем весе. В марте 2021-го россиянин потерял титул, проиграв Алджамейну Стерлингу из-за дисквалификации после запрещенного удара коленом. В октябре того же года Ян победил Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом, но в апреле 2022-го уступил Стерлингу в объединительном поединке.
В марте 2023 года Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025-го россиянин взял реванш на UFC 323, прервав победную серию грузина из 14 поединков и вернув чемпионский пояс. Рекорд Яна — 20 побед и 5 поражений.
Слова Мовсара Евлоева после поражения на UFC 333
«Это был ужачный бой. Он как хорошее вино — чем старше, тем лучше. Большое спасибо за этот шанс. Спасибо Абу-Даби.
Я пока не доказал, что лучший. Не сегодня. Я поеду домой и отдохну. Алекс — великий чемпион.
Лучше проиграть ему, чем тому, кто не так хорош, как Алекс», — сказал Евлоев.
Евлоев потерпел первое поражение в карьере
До этого серия россиянина насчитывала 20 побед, среди них — 10 в UFC.
Волкановски победил Евлоева техническим нокаутом во втором раунде
Евлоев достал правым прямым и поставил сопернику сечку под глазом. В середине раунда россиянин совершил неудачную попытку прохода в ноги и сам оказался на спине, встав лишь спустя минуту.
Уже в стойке Волкановски провел правый боковой и хорошо попал в ухо Мовсару. Аналогичный удар получился спустя минуту.
Концовка раунда тоже ушла в копилку чемпиона — почувствовал преимущество и буквально забил Евлоева. Судья не увидел ответа от россиянина и остановил бой.
Первый раунд завершился. Не особо торопил события Евлоев, спокойно работал вторым номером. Больше активничал чемпион. Волкановски сразу принялся работать из стойки.
В середине раунда Евлоев перевел чемпиона в партер, но сразу поднялся Волкановски. Далее был второй тейкдаун и снова встал Алекс, но на отходе получил дважды в челюсть. Евлоев физически сильнее соперника, и это заметно.
Бой Евлоева и Волкановски начался
Обменялись любезностями бойцы. Поехали! Первый раунд.
Впереди главный бой UFC 333 — Мовсар Евлоев попытается завоеват титул чемпиона в полулегком весе в бою с Алексом Волкановски.
Прохазка считает, что Волкановски победит Евлоева на UFC 333
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка поделился ожиданиями от боя Александра Волкановски и Мовсара Евлоева.
«Я фанат Алекса, поэтому верю, что он победит в первом раунде техническим нокаутом или по решению судей», — сказал Прохазка в видео в соцсети.
Хабиб Нурмагомедов обратился к Евлоеву перед титульным боем с Волкановски: «Только вперед, брат»
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу Мовсару Евлоеву перед его поединком за титул с австралийцем Александром Волкановски.
Бой Евлоева и Волкановски станет главным событием турнира UFC 333, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Очень надеюсь, что этот человек завтра обрадует. Холодная голова и только вперед, брат», — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Евлоев допустил переход в легкий вес после завоевания титула UFC
Мовсар Евлоев не исключил перехода в легкую весовую категорию и возможного поединка с Илией Топурией.
Отвечая на вопрос о будущем, россиянин связал смену дивизиона с выполнением задач в нынешней категории: сначала ему необходимо завоевать пояс полулегкого веса, а затем провести несколько защит.
Спортсмен также рассказал, что ему становится сложнее сгонять вес, тогда как мышечная масса увеличивается, сообщает издание Crystalsport.
Тренер Волкановски сравнил чемпиона UFC с Жоржем Сен-Пьером
Тренер Александра Волкановски Юджин Берман сравнил своего подопечного с бывшим чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером.
В интервью каналу She Loves The Gloves специалист объяснил, что австралиец добился высочайшего уровня за счет дисциплины, постоянной работы и способности подстраиваться под соперников, а не только благодаря природным данным, сообщает MMA Fighting.
«Для меня он — версия Сен-Пьера нашего поколения», — сказал Берман. Тренер отметил универсальность Волкановски: тот умеет действовать с дальней дистанции, работать первым номером, бороться и защищаться от переводов.
Мовсар Евлоев: краткая биография
Евлоеву — 32 года. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2014 году. До перехода в UFC выступал в организации M-1 Global, где завоевал титул чемпиона в легчайшем весе и дважды его защитил.
В UFC Евлоев дебютировал в апреле 2019 года. Россиянин одержал десять побед подряд, в том числе над Диего Лопесом, Арнольдом Алленом, Алджамейном Стерлингом и Лероном Мерфи. Все десять поединков в UFC Евлоев выиграл решениями судей. Его профессиональный рекорд — 20 побед и ни одного поражения. Поединок с Волкановски станет для россиянина первым титульным боем в UFC.
Александр Волкановски: краткая биография
Волкановски — 38 лет. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2012 году, в UFC дебютировал в ноябре 2016-го.
В декабре 2019 года Волкановски победил Макса Холлоуэя и стал чемпионом UFC в полулегком весе. Австралиец пять раз защитил титул, после чего в феврале 2024 года проиграл нокаутом Илии Топурии. В апреле 2025-го Волкановски вернул вакантный пояс, победив Диего Лопеса, а в январе 2026-го защитил его в повторной встрече с бразильцем. Кроме того, дважды пытался стать чемпионом легкого веса, но оба раза уступил Исламу Махачеву.
Профессиональный рекорд Волкановски — 28 побед и 4 поражения.