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Прогноз на бой Евлоев — Волкановски: букмекеры обновили коэффициенты перед UFC 333

Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press

24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, на Etihad Arena состоится турнир UFC 333. В главном бою двукратный чемпион в полулегком весе, австралиец Алекс Волкановски сойдется с россиянином Мовсаром Евлоевым. Мейн-кард стартует в 21:00 по московскому времени, Волкановски и Евлоев выйдут в октагон приблизительно в 23:35 мск.

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За несколько часов до боя коэффициент на победу Евлоева сильно просел — вместо 1.82 стал 1.62. Вероятность такого исхода — примерно 58%. Котировка на успех Волкановски выросла до 2.36 (40%). Ничья идет за 54.00 (2%).

На полный бой можно поставить за 1.40, на противоположный исход — за 2.85.

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1.30 — на то, что поединок завершится в последнем раунде или решением. 3.75 — нокаутом, 8.00 — болевым или удушающим, 50.00 — техническим решением, 70.00 — дисквалификацией.

Можно поставить на время, сколько продлится бой. Меньше 2.5 минут — 20.00, меньше 7.5 — 6.70, меньше 12.5 — 4.70, меньше 17.5 — 3.60, меньше 22.5 — 3.00.

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