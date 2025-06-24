Испанский боец Илия Топурия и бразилец Чарльз Оливейра проведут бой за вакантный титул чемпиона в легком весе в главном событии UFC 317.

ММА UFC: Топурия — Оливейра

Время начала и во сколько бой Топурии против Оливейры

Турнир UFC 317 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Шоу состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» . Начало главного карда в 5.00 по московскому времени. Бой Топурии и Оливейры ожидается около 7.00 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

28-летний Топурия имеет в профессиональных ММА 16 побед и 0 поражений. 35-летний Оливейра на профессиональном уровне одержал 35 побед, потерпел 10 поражений и еще один бой признан несостоявшимся.

Где смотреть бой Топурии против Оливейры и турнир UFC 317

В прямом эфире трансляцию UFC 317 в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» (по подписке). Главные бои и основной кард бесплатно показывает канал и сайт «Матч ТВ», а также платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

Результат боя Топурия — Оливейра и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC 317 — титульный бой в наилегчайшем весе между бразильцем Александром Пантожей и новозеландцем Каем Кара-Фрэнсом.