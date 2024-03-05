Волкановски дал прогноз на бой О'Мэлли и Веры

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) считает, что действующий чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) победит пятого номера рейтинга Марлона Веру (23-8).

«Я склоняюсь к победе Шона О'Мэлли. Сможет ли Чито повторить успех первого боя? Думаю, это будет сложно. Ударка Шона на высочайшем уровне, люди ее недооценивают. Он мастерски подбирает ракурсы, дистанцию, он все еще в расцвете сил, молод. Мне кажется, что даже на земле Шон может доставить Чито проблемы. Предполагаю, что поединок пройдет в стойке, и Шон будет нацелен на нокаут. Мой прогноз — победа Шона нокаутом», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

О'Мэлли и Вера подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.