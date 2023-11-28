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Сегодня, 14:20

Тренер Копылова оценил готовность Романа к бою с Чимаевым

Давид Хачатрян
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Главный тренер Universal Fighters Расул Магомедалиев считает, что российский средневес UFC Роман Копылов (12-2) готов к боям с сильными борцами.

«Готов ли Копылов к борцам уровня Хамзата Чимаева? Рома ко всему готов. Конечно, готов. То, через что он проходит в зале... Он ко всему готов на сто процентов, — отметил Магомедалиев «СЭ». — У меня на данный момент очень серьезные борцы, чемпионы России и мира, очень серьезные борцы-вольники, грэпплеры мирового уровня. Ну а что там еще остается? Поэтому он ко всему готов однозначно. Он работает с лучшими ребятами на данный момент».

Копылов в прошлом бою нокаутировал Джоша Фремда (11-5) во втором раунде. Бой состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Роман Копылов
Хамзат Чимаев
UFC
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