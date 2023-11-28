Кормье назвал трех бойцов, с которыми должен встретиться Махачев в 2024 году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (25-1) в 2024-м подерется с экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой (34-9), Джастином Гейджи (25-4) и Дастином Порье (29-8).

«Во-первых, Ислам должен подраться с Оливейрой в марте. Затем на очереди будет Джастин Гейджи. Он ясно дал понять, что собирается ждать [Махачева]. Он хочет этого боя, потому что чувствует, что у него неудобный стиль для Ислама. Третьим бойцом будет Дастин Порье», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Махачев в реванше c Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.