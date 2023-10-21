Российский средневес ММА Шарабутдин Магомедов проведет свой дебютный поединок в UFC против бразильца Бруно Силвы на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября, в субботу. Их бой на арене «Этихад» начнется примерно в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния UFC 294 Шара Буллет — Бруно Силва.

Смотреть видеотрансляцию боя Магомедова с Силвой можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец». Начало — около 16.55 мск. Трансляция поединка также будет доступна по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

У 29-летнего Магомедова в ММА — 15 побед и 0 поражений. На счету 34-летнего Силвы — 23 победы и 9 поражений.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.