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Сегодня, 16:00

Шара Буллет — Бруно Силва: смотреть прямую трансляцию боя UFC 294

Трансляция боя Шара Буллет — Бруно Силва на UFC 294 пройдет на канале «Матч Боец»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Фото Соцсети

Российский средневес ММА Шарабутдин Магомедов проведет свой дебютный поединок в UFC против бразильца Бруно Силвы на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября, в субботу. Их бой на арене «Этихад» начнется примерно в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния UFC 294 Шара Буллет — Бруно Силва.

Смотреть видеотрансляцию боя Магомедова с Силвой можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец». Начало — около 16.55 мск. Трансляция поединка также будет доступна по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

У 29-летнего Магомедова в ММА — 15 побед и 0 поражений. На счету 34-летнего Силвы — 23 победы и 9 поражений.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Шара Буллет, Ислам Махачев, Алекс Волкановски, Хамзат Чимаев. UFC 294 Махачев — Волкановски, бои Чимаева и Шары Буллета: супертурнир в Абу-Даби. Онлайн-трансляция
Бруно Сильва
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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