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Сегодня, 22:14

Василевский заявил, что Мокаев физически и ментально готов стать самым молодым чемпионом UFC

Алина Савинова
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский оценил победу Мухаммада Мокаева над Тимом Эллиотом на турнире в Абу-Даби.

«Мухаммад Мокаев меня порадовал. Я его знаю давно, еще с тех пор, когда выступал на турнире АСВ в английском Шеффилде лет семь назад. Мухаммад был совсем мелким парнишкой. Сейчас приятно наблюдать, как этот классный, добрый и искренний парнишка прогрессирует, как ворвался в элиту и реализовывает свои большие амбиции. Сейчас он делает все возможное для того, чтобы стать чемпионом, и у него это получается. Я бы хотел, чтобы он смог это сделать. Физически и ментально он к этому готов и в своей голове уже стал самым молодым чемпионом, а это очень важно. Осталось дело за малым — сделать это на практике», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Мокаев победи Эллиотта сабмишном в третьем раунде на турнире UFC 294 в Абу-Даби, который прошел 21 октября. На счету Мокаева 11 побед в 11 поединках в ММА, один его бой признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-fizicheski-i-mentalno-mokaev-gotov-stat-samym-molodym-chempionom-ufc-297725/
Мухаммад Мокаев
ММА
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