Гребнев хочет увидеть поединок Махачева с Эдвардсом

Российский боец Александр Гребнев поделился мнением о том, с кем стоит провести следующий поединок чемпиону UFC в легкой весовой категории россиянину Исламу Махачеву.

«Считаю, что Махачеву стоит провести бой с англичанином Леоном Эдвардсом. Это было бы интересное противостояние», — цитирует Гребнева RT.

Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби, который состоялся 21 октября, и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Всего на счету 31-летнего россиянина 25 побед и 1 поражение в ММА.