Вальтер Уокер получил бонус по итогам выступления на турнире UFC 321

Бразилец Вальтер Уокер получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Лучшее выступление» по итогам турнира UFC 321, который прошел вечером 25 октября в Абу-Даби.

Уокер победил Луи Сазерленда болевым приемом (скручивание пятки) в первом раунде.

Также бонус за лучшее выступление получил Куиллан Салкиллд, который нокаутировал Насрата Хакпараста. Лучшим боем признан поединок между Людовитом Клайном и Матеушем Ребецки (победа Клайна решением большинства судей).