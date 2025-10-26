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26 октября 2025, 09:04

Вальтер Уокер получил бонус по итогам выступления на турнире UFC 321

Руслан Минаев

Бразилец Вальтер Уокер получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Лучшее выступление» по итогам турнира UFC 321, который прошел вечером 25 октября в Абу-Даби.

Уокер победил Луи Сазерленда болевым приемом (скручивание пятки) в первом раунде.

Также бонус за лучшее выступление получил Куиллан Салкиллд, который нокаутировал Насрата Хакпараста. Лучшим боем признан поединок между Людовитом Клайном и Матеушем Ребецки (победа Клайна решением большинства судей).

Вальтер Уокер.Бразилец Уокер: «Я настоящий русский мужик»
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Вальтер Уокер
Куиллан Салкиллд
Людовит Клайн
Матеуш Ребецки
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