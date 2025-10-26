Дана Уайт готов организовать повторный бой Аспиналла и Гана

Президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует организовать повторный поединок между чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

В ночь на 26 октября бойцы встретились в главном поединке турнира UFC 321. В первом раунде Ган ткнул Аспиналлу в глаз пальцами, в результате чего британец не смог продолжить бой. Поединок признан несостоявшимся.

«Я чувствую то же, что и все. Отличное начало, паршивая развязка. После поединка с Джоном Джонсом многие списали Гана, но сегодня он выглядел просто отлично.

Да, я хотел бы как можно скорее переназначить этот бой. Но вся эта ситуация — сплошная головная боль. Том прямо сейчас направляется в больницу», — сказал Уайт на пресс-конференции.