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26 октября 2025, 08:40

Дана Уайт готов организовать повторный бой Аспиналла и Гана

Руслан Минаев

Президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует организовать повторный поединок между чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

В ночь на 26 октября бойцы встретились в главном поединке турнира UFC 321. В первом раунде Ган ткнул Аспиналлу в глаз пальцами, в результате чего британец не смог продолжить бой. Поединок признан несостоявшимся.

«Я чувствую то же, что и все. Отличное начало, паршивая развязка. После поединка с Джоном Джонсом многие списали Гана, но сегодня он выглядел просто отлично.

Да, я хотел бы как можно скорее переназначить этот бой. Но вся эта ситуация — сплошная головная боль. Том прямо сейчас направляется в больницу», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Том Аспиналл.Супербой Аспиналла и Гана закончился разочарованием. Англичанин отказался продолжать после тычка в глаза
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Сирил Ган
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