Дана Уайт: «Я очень рад, что судьи отдали победу Волкову»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал результат боя между Александров Волковым и Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321.

«Я очень рад, что судьи отдали победу Волкову. Считаю, что он заслужил это. Нельзя выиграть бой, просто залеживая кого-то сверху. Нельзя ничего не делать — и рассчитывать на победу», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Волков победил Алмейду раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28.

На счету 37-летнего Волкова 39 побед и 11 поражений. У 34-летнего Алмейды 4 поражения и 22 победы.