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25 октября 2025, 20:01

Бразилец Уокер: «Я настоящий русский мужик»

Сергей Ярошенко
Вальтер Уокер.
Фото Global Look Press

Бразильский боец Вальтер Уокер обратился к фанатам после победы над шотландцем Луи Сазерлендом на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Россия! Слава России! Я же сказал, я заберу ногу. Я настоящий русский мужик. От души пацаны. Я иду до конца!», — сказал спортсмен в ролике в Telegram-канале UFC Eurasia.

В первом раунде поединка Уокер скрутил пятку шотландца. Для него это четвертая победа скручиванием пятки подряд.

На счету Уокера теперь 15 побед и 1 поражение за карьеру.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

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Вальтер Уокер
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