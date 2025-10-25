Бразилец Уокер: «Я настоящий русский мужик»

Бразильский боец Вальтер Уокер обратился к фанатам после победы над шотландцем Луи Сазерлендом на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Россия! Слава России! Я же сказал, я заберу ногу. Я настоящий русский мужик. От души пацаны. Я иду до конца!», — сказал спортсмен в ролике в Telegram-канале UFC Eurasia.

В первом раунде поединка Уокер скрутил пятку шотландца. Для него это четвертая победа скручиванием пятки подряд.

На счету Уокера теперь 15 побед и 1 поражение за карьеру.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 321.