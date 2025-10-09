Вальтер Уокер — Мухаммед Усман: статистика бойцов и последние результаты до UFC Fight Night 11 октября

Уокер и Усман проведут бой на турнира UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро

Бразильский и российский боец Вальтер Уокер проведет поединок в тяжелом весе с нигериейцем Мухаммедом Усманом в ночь с 11 на 12 октября в предварительном карде UFC Fight Night 261 на арене «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Начало боя Уокер vs. Усман ожидается около 23.40 мск 11 октября.

ММА UFC: Уокер — Усман

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

27-летний Вальтер Уокер с начала своей карьеры провел 15 боев, одержав в них 14 побед и потерпев 1 поражение. Последний бой он провел 12 июля 2025 года на UFC on ESPN 70 против нигерийца Кеннеди Нзечукву, одержав победу скручиванием пятки.

36-летний Мухаммед Усман провел 16 боев в ММА, из которых выиграл 12 и проиграл 4. Последний бой Мухаммеда состоялся 21 июня 2025 года на UFC on ABC 8 против египтянина Хамди Адбельвахаба и завершился победой единогласным решением судей.

Обновление: 10 октября стало известно, что бой Уокера и Усмана не состоится, потому что нигерийский боец провалил допинг-тестирование.