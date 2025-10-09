Царукян — о Топурии: «Если нам назначат бой, у него не будет возможности его избегать»

Армянский боец Арман Царукян заявил, что у обладателя титула UFC в легком весе испанца Илии Топурии не будет возможности избежать поединка с ним.

«Я все-таки думаю, что он не будет со мной драться. Но если нам назначат бой, у него не будет возможности уже его избегать. Сейчас у меня претендентский бой с Хукером. А дальше будем смотреть», — цитирует 28-летнего Царукяна ТАСС.

Ближайший бой Царукяна пройдет на турнире UFC в Катаре 22 ноября против Дэна Хукера. В активе армянского бойца 22 победы и 3 поражения.

28-летний Топурия в профессиональных ММА одержал 17 побед без поражений.