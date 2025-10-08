Вальтер Уокер — Мохаммед Усман: дата и ориентировочное время начала боя UFC Fight Night

Вальтер Уокер и Мохаммед Усман встретятся на турнире в Рио-де-Жанейро

Тяжеловесы бразилец Вальтер Уокер и нигериец Мохаммед Усман встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро в субботу, 11 октября.

ММА UFC: Уокер — Усман

Турнир стартует в 23.00 по московскому времени 11 октября. Поединок Уокера и Усмана ожидается около 23.30 мск. Рекомендуем начать следить за событием заранее.

Результаты турнира UFC в Бразилии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире бои предварительного карда покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Премьер», и сайт matchtv.ru на платной основе.

В профессиональном рекорде Уокера — 14 побед и 1 поражение. Его рост составляет 199 см, размах рук — 206 см. Усман одержал 12 побед и потерпел 4 поражения. Рост бойца составляет 188 см, размах рук — 201 см.

Обновление: 10 октября стало известно, что бой Уокер — Усман не состоится из-за того, что нигерийский боец провалил допинг-тестирование.