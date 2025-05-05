Алмахан и Катона проведут поединок на UFC 315 в ночь на 11 мая

Казахский боец Бекзат Алмахан и канадец Брэд Катона проведут бой в легчайшем весе на турнире UFC 315 в Монреале (Канада). Вечер ММА примет спортивный комплекс «Белл-центр» в ночь на воскресенье, 11 мая.

ММА UFC: Катона — Алмахан

27-летний Бекзат на профессиональном уровне одержал 17 побед и потерпел 2 поражения. У 33-летнего Брэда в профессиональных ММА 14 побед и 4 поражения.

Поединок казаха и канадца пройдет в предварительном карде и начнется около 2.00 по московскому времени.

Трансляцию боя Алмахан —Катона вместе с другими поединками предварительного карда в прямом эфире покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru.

Отслеживать результаты и ключевые события боя Алмахан — Катона вместе с другими боями ивента можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.