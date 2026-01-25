Кортес-Акоста нокаутировал Льюиса на UFC 324

Доминиканский боец тяжелой весовой категории Вальдо Кортес-Акоста победил американца Деррика Льюиса в бою главного карда турнира UFC 324, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Кортес-Акоста нокаутировал Льюиса в середине второго раунда.

34-летний Кортес-Акоста одержал 17-ю победу в карьере при 2 поражениях. У 40-летнего Льюиса теперь 13 поражений в ММА при 29 победах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 324.

ММА UFC: Кортес-Акоста — Льюис