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25 января, 07:36

О'Мэлли победил Ядонга единогласным решением судей в со-главном бою UFC 324

Американский боец легчайшего веса Шон О'Мэлли победил китайца Сонга Ядонга единогласным решением судей в со-главном поединке турнира UFC 324, который проходит в Лас-Вегасе (США).

О'Мэлли победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Теперь на счету 31-летнего О'Мэлли 19 побед и 3 поражения. 28-летний Ядонг потерпел 9-е поражение при 22 победах и 1 ничьей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 324.

ММА UFC: О'Мэлли — Ядонг
Турнир UFC 324, 25&nbsp;января 2026 года: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблетт, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо.Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигейредо, Гейджи и Пимблетт в бою за титул: онлайн-трансляция UFC 324

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Шон О`Мэлли
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