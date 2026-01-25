О'Мэлли победил Ядонга единогласным решением судей в со-главном бою UFC 324

Американский боец легчайшего веса Шон О'Мэлли победил китайца Сонга Ядонга единогласным решением судей в со-главном поединке турнира UFC 324, который проходит в Лас-Вегасе (США).

О'Мэлли победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Теперь на счету 31-летнего О'Мэлли 19 побед и 3 поражения. 28-летний Ядонг потерпел 9-е поражение при 22 победах и 1 ничьей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 324.

ММА UFC: О'Мэлли — Ядонг