Наталья Силва победила Намаюнас решением судей на UFC 324

Бразильянка Наталья Силва победила американку Роуз Намаюнас в бою главного карда турнира UFC 324, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Силва выиграла поединок в наилегчайшем весе единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Теперь на счету 28-летней Силвы 20 побед, 5 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере. 33-летняя Намаюнас потерпела 8-е поражение в карьере при 14 победах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 324.

ММА UFC: Силва — Намаюнас