В Австралии застрелили экс-бойца UFC Мохтаряна

Бывшего австралийского бойца UFC Сумана Мохтаряна застрелили в Сиднее, сообщает The Daily Telegraph.

Инцицент произошел на улице: к 33-летнему спортсмену подошел неизестный и несколько раз выстрелил в него.

В феврале 2025 года на Мохтаряна уже покушались: тогда его ранили у спортивного зала в пригороде Сиднея.

В профессиональных ММА Мохтарян одержал девять побед и потерпел три поражения. Последний поединок он провел в декабре 2019 года на турнире UFC Fight Night 165, где уступил Сен Ву Чою единогласным решением судей.