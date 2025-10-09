Дейвесон Фигередо — Монтел Джексон: статистика бойцов и последние результаты до UFC Fight Night 11 октября

Бразилец Дейвесон Фигередо и американец Монтел Джексон проведут поединок в легчайшем весе в соглавном событии турнира UFC Fight Night 261 в ночь с 11 на 12 октября.

Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и стартует в 23.00 по московскому времени 11 октября. Начало соглавного боя — около 4.00 мск 12 октября (советуем начать следить за событием заранее).

ММА UFC: Фигередо — Джексон

Статистика и данные Дейвесона Фигередо

37-летний Фигередо в профессиональных ММА одержал 24 победы, потерпел пять поражений и еще один поединок завершился ничьей. В последнем бою, который состоялся 3 мая 2025 года на UFC on ESPN 67, бразилец проиграл Кори Сэндхагену техническим нокаутом (травма колена).

Рост бойца — 165 см, размах рук — 173 см, размах ног — 96,5 см.

Статистика и данные Монтела Джексона

33-летний Джексон имеет профессиональный рекорд 15-2. Предыдущий бой американец провел 3 мая 2025 года на UFC on ESPN 67, Монтел победил Даниэля Маркоса единогласным решением судей.

Рост бойца — 178 см, размах рук — 192 см, размах ног — 104 см.