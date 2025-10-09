Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот: статистика бойцов и последние результаты до UFC Fight Night 11 октября

Чарльз Оливейра и Матеуш Гамрот проведут поединок на UFC Fight Night 261 12 октября

Бразилец Чарльз Оливейра и поляк Матеуш Гамрот проведут поединок в легком весе в главном событии турнира UFC Fight Night 261 в ночь с 11 на 12 октября.

Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и стартует в 23.00 по московскому времени 11 октября. Начало главного боя — около 4.30 мск 12 октября (советуем начать следить за событием заранее).

ММА UFC: Оливейра — Гамрот

Статистика и данные Чарльза Оливейры

35-летний Оливейра в ММА имеет профессиональный рекорд 35-11-01. В последнем бою, который состоялся 28 июня 2025 года на UFC 317, бразильский боец проиграл Илии Топурии нокаутом (удары).

Рост экс-чемпиона UFC — 178 см, размах рук — 188 см, размах ног — 104 см.

Статистика и данные Матеуша Гамрота

На счету 34-летнего Гамрота — рекорд 25-3-0-1. Предыдущий бой польский боец провел 31 мая 2025 года на UFC on ESPN 68, Матеуш победил Людовита Клайна единогласным решением судей.

Рост поляка — 172 см, размах рук — 179 см, размах ног — 99 см.