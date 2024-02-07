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7 февраля, 13:45

Узбекский боец UFC Гуськов считает, что Анкалаев способен нокаутировать Перейру

Алина Савинова
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Узбекский боец UFC Богдан Гуськов оценил расклад сил в поединке между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Вопрос в том, какую манеру выбрал бы Магомед. Если Анкалаев затащит Алекса в глубокие воды борьбы, у Перейры будут огромные проблемы. Если в стойке, они поконкурируют. У Магомеда хорошая ударная техника. Он способен победить нокаутом. Большинство топов пройдут Перейру. Хотя он каждый раз опровергает прогнозы. Перейра перебил весь Glory. Он хорошо показывает себя с лучшими ударниками. Например, с Исраэлем Адесаньей. Я некомпетентен в вопросе разбора его техники. Он боями показывает результат. Если он криво бьет и глубоко роняет людей, значит, ему удобна такая техника», — цитирует Гуськова MMA.Metaratings.ru.

36-летний Перейра провел 11 боев в ММА, в 9 из которых одержал победы. На счету 31-летнего Анкалаева 19 побед, 1 поражение. Один поединок с его участием признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/uzbekskii-boec-ufc-guskov-ankalaev-sposoben-nokautirovat-pereiru-331815/
Алекс Перейра
Богдан Гуськов
Магомед Анкалаев
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