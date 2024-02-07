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7 февраля, 15:29

Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Двалишвили и Сехудо

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) предполагает, что второй номер рейтинга легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили (16-4) победит бывшего двойного чемпиона Генри Сехудо (16-3).

«Генри-Мераб — это очень интересно. Я думаю, что это будет конкурентный бой. Если бы мне пришлось выбирать, я думаю, что Мераб победит. Я думаю, что он больше заинтересован в этом, а Генри возвращается, потому что он на мели, у него нет денег, он не знает, что еще ему делать. Это мое предположение. Думаю, Мераб может с ним покончить», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале Деметриуса Джонсона.

Сехудо и Двалишвили подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
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