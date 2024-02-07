Колби Ковингтон отреагировал на критику Даны Уайта

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) прокомментировал слова главы лиги Даны Уайта, который заявил, что Ковингтон стал медленным.

«У меня не было возможности связаться с ним [Уайтом]. Я общаюсь с Хантером Кэмпбеллом, и они в курсе того, что происходит. В UFC знают о моей ноге и обеспечивают мне наилучший уход. Они в курсе, что я дрался с травмированной ногой весь бой. Мне нравится, когда мой босс жестко и грубо критикует меня, потому что это заставляет меня работать еще усерднее и доказывать, что они не правы. Но я уважаю мнение Даны. Он сделал великие вещи. Он изменил мою жизнь... Я не могу сказать о Дане ничего плохого», — сказал Ковингтон Submission Radio.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.