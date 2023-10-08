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Усман Нурмагомедов: «Хабиба не будет в углу Махачева в бою с Оливейрой»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) подтвердил, что экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) не будет в углу действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) на UFC 294.

«Хабиб не будет в углу Ислама. Он просто приехал в Дубай, чтобы потренироваться с ребятами. Насколько я знаю, он не будет в углу Ислама, и он не тренер. Он для того, чтобы поддерживать ребят, не давать им расслабляться», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Bellator.

Махачев и Чарльз Оливейра (34-9) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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