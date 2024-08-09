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Сегодня, 07:41

Усман и Мухаммад сцепились в соцсетях

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) и чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) вступили в словесную перепалку в соцсети X. В частности, Мухаммад усомнился, что Усман был сильным чемпионом.

Усман: «Довольно притворяться милым парнем. Ты никогда не пытался добиться моего внимания, Бам. В то время как я доминировал в дивизионе, ты едва входил в рейтинг. К слову, у меня есть победа над Леоном [Эдвардсом]».

Мухаммад: «Доминировал в дивизионе? Ты дважды побеждал [Хорхе] Масвидаля и дважды вступал в кардио-кикбоксинг-войну с Колби [Ковингтоном] (Колби — отстой). Тебя защищала UFC. Теперь ты едва можешь ходить, твой подкаст — отстой, и твоя роль в «Черной пантере» — отстой».

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
Камару Усман
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