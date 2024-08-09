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Сегодня, 08:55

Дрикус дю Плесси отреагировал на возможный переход Махачева в средний вес

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) удивился словам тренера чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) Хавьера Мендеса, который сказал, что Махачев может подняться в средний вес.

«У каждого есть мечты. Каждый мечтает о большем, но он мечтает об очень большом. Я очень большой», — сказал дю Плесси в интервью Кевину Йоулу.

Дю Плесси и Исраэль Адесанья (24-3) подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дрикус Дю Плесси
Ислам Махачев
UFC
ММА
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