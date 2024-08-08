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Сегодня, 13:57

Махачев опубликовал видео, в котором Порье нокаутирует Макгрегора: «Люблю на это смотреть»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев пошутил над ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Махачев выложил в соцсетях видео, как Дастин Порье нокаутирует Макгрегора в главном поединке турнира UFC 264, состоявшемся 11 июля 2021 года.

«Люблю на это смотреть», — подписал публикацию Махачев.

Ранее Макгрегор неоднократно вступал в конфликт с Махачевым и другим российским бойцом — Хабибом Нурмагомедовым, которому проиграл 6 октября 2018 года в титульном поединке в турнире UFC 229.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
UFC
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